Die Frühjahrs-Roadmap von Hyper Light Breaker verspricht neue Inhalte, Gameplay-Neugewichtung und Fehlerbehebungen

Heart Machine 's Hyper Light Breaker debütierte nicht gerade unter Fanfare und tosendem Applaus. Der Roguelike-Titel erschien am Steam mit einer Reihe von Mängeln in Bezug auf das Gameplay und die Technik, was wir in unseren Eindrücken des Titels hervorgehoben haben. Seitdem hat das Entwicklerteam das Spielerlebnis verbessert und verändert, und genau davon werden wir in diesem Frühjahr mehr zu sehen bekommen.

Die erste Roadmap für das Spiel ist da und darin sehen wir genau, was die Updates im Februar, März und April geplant haben.

Zu Beginn können wir uns diesen Monat, am 18. Februar, auf einen neuen Charakter, neue Holobytes, neue Feinde, neue Affixe, eine Neuausbalancierung der Ausrüstung und des Kampfes, Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen freuen.

Für März wird dies mit neuen Gegnern, einem neuen Assassinen, neuen Holobytes, neuen Affixen, neuen Klingen und dann auch einem Kampf- und Ausrüstungs-Rebalance, einer Leistungsverbesserung und Fehlerbehebungen erweitert.

Dann kommt der April, wobei das Update dieses Monats nicht nur als "Monatliches Update", sondern als "Buried Below Update" angesehen wird. Dies wird das Onboarding verbessern, einen neuen Crown hinzufügen, einen neuen Charakter einführen, mehr Gebiete zum Erkunden hinzufügen, neue Feinde, einen neuen Attentäter, mehr Fehler beheben, die Leistung verbessern und Ausrüstung und Kampf erneut neu ausbalancieren.

After this Heart Machine ist ziemlich unspezifisch, da es darauf hinweist, dass die Zukunft neue Gameplay-Features, neue Bosse, neue Gebiete, neue Charaktere, mehr Story-Inhalte und ein wahres Ende, neue Feinde und Eliten, neue Klingen und Schienen, neue Verstärker, einen Endgame-Schwierigkeitsgrad, einen neuen Fortschritt und auch die letztendliche Veröffentlichung von 1.0 beinhalten wird. Allerdings ist nichts davon datiert, so dass wir einfach damit rechnen sollten, dass es ab Mai eintrifft.

