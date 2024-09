Die Freispieltage sind zurück mit der bisher größten Auswahl

HQ

Wie Sie vielleicht wissen, hat Microsoft ein Programm, das sie Free Play Days nennen, eine Auswahl von normalerweise drei Titeln, die Game Pass Core- und Game Pass Ultimate-Abonnenten kostenlos herunterladen und im Laufe eines Wochenendes genießen können (genauer gesagt bis Montag um 9 Uhr), um genau zu sein.

Diese Woche gibt es eine rekordverdächtige Auswahl zur Auswahl, denn Microsoft bietet in Verbindung mit 505 Games nicht weniger als zehn Titel an. Hier sind Ihre Freispiele, nutzen Sie die Gelegenheit, viele davon zu spielen, und es gibt auch große Rabatte am Wochenende:



Assetto Corsa Competizione



Blutbefleckt: Ritual der Nacht

Zehn Spiele Steuerung



Verbrecherboss: Rockay City



Eiyuden-Chronik: Hundert Helden



Ghostrunner 2



Miasma-Chroniken



Portalritter



Verirrte Klinge



Terraria



Einige davon sind wirklich, wirklich gut, also nutzen Sie die Chance, sie auszuprobieren, und Sie werden sicherlich mehrere neue Favoriten finden und sie wieder zu einem reduzierten Preis kaufen. Wenn Sie mehr über die einzelnen Titel oder das Free Play Days-Programm erfahren möchten, können Sie dies auf Xbox Wire tun.