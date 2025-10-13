Die Freilassung israelischer Geiseln aus Gaza hat begonnen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die erste Gruppe israelischer Geiseln im Rahmen der Anfangsphase eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas aus Gaza freigelassen wurde. Die befreiten Gefangenen werden medizinisch untersucht, bevor sie wieder mit ihren Familien vereint und in Krankenhäuser gebracht werden. Die 7 Geiseln, die gerade befreit wurden, gehören zu den 20 noch lebenden Geiseln, die heute nach Hause zurückkehren sollen. In der Zwischenzeit ist Trump gerade in Israel eingetroffen, um Netanjahu und die Familien der Geiseln zu treffen, bevor er zu einem regionalen Gipfel über die Zukunft des Gazastreifens nach Ägypten reist. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!