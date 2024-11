Die Frauenmannschaft von Real Madrid ist dem FC Barcelona immer noch nicht gewachsen: Erneute 0:4-Niederlage im Clásico

HQ

Der FC Barcelona regiert nach wie vor den Frauenfußball in Spanien, kein anderes Team kommt auch nur annähernd an ihn heran. Nicht einmal Real Madrid, das mit 0:4 in der LigaF, der ersten Liga der Frauen, die der FC Barcelona seit 2020 jedes Mal gewonnen hat (zweiter Platz zwischen 2016-19, erster Platz zwischen 2012-15), eine weitere hohe Niederlage hinnehmen musste.

Der Clásico am vergangenen Wochenende endete kurioserweise genauso wie der Clásico der Männer ein paar Wochen zuvor. Aber wenn der männliche Clásico in der Vergangenheit fast 50/50 aufgeteilt war, wurde der weibliche Clásico immer von Barça gewonnen, und meistens mit 3 oder 4 Toren Vorsprung.

Obwohl Real Madrid im letzten Sommer mit Neuzugängen wie Antonia Silva, Melanie Leupolz, Filippa Angeldahl oder Maëlle Lakrar verstärkt wurde und zuvor in der LigaF ungeschlagen und in der Champions League torgefährlich war, reichte es immer noch nicht für Barcelona, das nach nur 3 Minuten das Zünglein an der Waage war.

Patri Guijarro, Claudia Pina und Alexia Putellas verurteilten Real Madrid. Beide Mannschaften sind seit der Gründung von Real Madrid im Jahr 2020 15 Mal aufeinandergetroffen, und Barcelona hat alle gewonnen und dabei 53 Tore gegenüber 7 Toren erzielt.