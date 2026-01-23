Die französische Regierung übersteht Misstrauensvoten zum Haushalt 2026

HQ

Die französische Regierung überstand am Freitag zwei Misstrauensvoten im Parlament, nachdem sie den Einkommensteil ihres Haushaltsplans 2026 ohne endgültige Abstimmung in der Nationalversammlung durchgesetzt hatte. Dieser Schritt folgte auf wochenlange Pattsituation in einer Kammer, in der keine Partei eine funktionierende Mehrheit hat.

Abgeordnete, die einen Antrag der harten Linken France Unbowed unterstützten, kamen zusammen mit den Grünen und Kommunisten hinter die erforderlichen 288 Stimmen, um die Regierung zu stürzen. Ein zweiter Antrag der extremen Rechten fand noch weniger Unterstützung und ermöglichte es Premierminister Sebastien Lecornu, im Amt zu bleiben.

Sebastien Lecornu // Shutterstock

Lecornu wird nun voraussichtlich erneut Artikel 49.3 der Verfassung nutzen, um die Ausgabenseite des Haushalts zu verabschieden – ein Schritt, der voraussichtlich neue Misstrauensanträge auslöst. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron hat sich wiederholt auf den Mechanismus verlassen, nachdem die Verhandlungen scheiterten, ein Defizitsenkungsgesetz zu erwirken, das Mehrheitsunterstützung finden könnte.

Die rechtsextreme Führerin Marine Le Pen warnte die Abgeordneten, die die Regierung unterstützten, dass die Wähler sie an der Wahlurne zur Rechenschaft ziehen würden. Sie sagte, der Haushaltsprozess und die darin enthaltenen Maßnahmen würden wahlpolitische Konsequenzen haben und verwies auf die Kommunalwahlen im März und die Präsidentschaftswahl 2027.

Die Regierung hat zugesagt, das Haushaltsdefizit unter 5 Prozent des BIP zu halten, gegenüber 5,4 Prozent im Jahr 2025, aber immer noch deutlich über dem EU-Limit von 3 Prozent. Die Beamten erwarten, dass der vollständige Haushalt in der ersten Februarhälfte verabschiedet wird...