Die französische First Lady Brigitte Macron sieht sich mit Gegenwind konfrontiert, nachdem sie feministische Demonstranten als "schmutzige Bitches" bezeichnet hat

HQ

Die französische First Lady Brigitte Macron geriet unter Beschuss, nachdem ein Video aufgetaucht ist, in dem sie feministische Aktivistinnen hinter der Bühne eines Theaters in Paris als "schmutzige Bitches" bezeichnet.

Die Bemerkungen fanden am Sonntag im Theater Folies Bergère statt, wo Macron eine Aufführung der Komikerin Ary Abittan besuchte, begleitet von ihrer Tochter Tiphaine Auzière.

Abittan, der 2021 der Vergewaltigung beschuldigt wurde, sah sich am Vorabend Protesten feministischer Aktivistinnen ausgesetzt, wobei das #NousToutes Kollektiv seine Show mit Masken störte, sein Gesicht mit dem Wort "Vergewaltiger" zeigte und Anschuldigungen skandierte.

"Wenn es irgendwelche schmutzigen Schlampen gibt, werfen wir sie raus."

In dem vom französischen Magazin Public veröffentlichten Video äußerte Abittan, dass er von den Protesten "Angst" hatte, woraufhin Macron lachte, bevor er sagte: "Wenn es irgendwelche schmutzigen Schlampen gibt, werfen wir sie raus."

Die Kommentare führten sofort zu Kritik. Die französische Schauspielerin Judith Godrèche schrieb auf Instagram: "Ich bin auch eine schmutzige Schlampe. Und ich unterstütze alle anderen." Die Europaabgeordnete Manon Aubry von La France Insoumise verurteilte die Äußerungen in den sozialen Medien, während die Grünen-Vorsitzende Marine Tondelier sie auf BFM-TV als "schwer beleidigend" bezeichnete und hinzufügte, dass "eine First Lady das nicht sagen sollte."