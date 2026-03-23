Die französische extreme Rechte bleibt in wichtigen Städten hinter und stärkt die etablierten Parteien

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Frankreichs rechtsextremer Rassemblement National ist es laut Exit-Polls der Kommunalwahlen am Sonntag nicht gelungen, die Kontrolle über wichtige südliche Städte wie Marseille und Toulon zu erlangen.

In Marseille sicherte sich der amtierende Bürgermeister Benoît Payan mit klarer Mehrheit die Wiederwahl, während in Toulon der Mitte-rechts-Kandidat Josée Massi den RN-Herausforderer besiegte, der seine Niederlage eingestand.

Die extreme Rechte erzielte jedoch weiterhin Fortschritte an anderer Stelle. In Nizza ging Éric Ciotti (nun mit der RN verbunden) als Sieger hervor und verdeutlichte damit die fragmentierte und sich wandelnde politische Landschaft.

Die Ergebnisse werden als moralischer Schub für die etablierten Parteien vor der Präsidentschaftswahl 2027 gesehen, die den Nachfolger von Emmanuel Macron bestimmen wird.

An anderer Stelle wurde der ehemalige Premierminister Édouard Philippe erneut zum Bürgermeister von Le Havre gewählt, was seine potenzielle Kandidatur für das Präsidentenamt stärkte.

Während sich Kommunalwahlen oft auf lokale Themen konzentrieren, bieten sie Einblicke in nationale Trends, insbesondere in die Fähigkeit zentristischer und traditioneller Parteien, sich in hart umkämpften Rennen gegen die extreme Rechte zu vereinen.