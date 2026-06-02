Die Forza Horizon-Veteranen bei Maverick Games zeigen am Freitag ihren Debüttitel Clutch

In diesem Frühjahr wurde bestätigt, dass das britische Studio Maverick Games und Amazon sich trennen, wobei das erstere ein unabhängiges Studio wurde. Der Entwickler wurde von Forza Horizon-Veteranen gegründet, und daher ist ihr Debütspiel ein Rennspiel, das in Open-World-Umgebungen spielt, komplett mit einer zusammenhängenden Geschichte, auch wenn es natürlich nicht von Amazon veröffentlicht wird.

Nun hat das Studio in einem fünfminütigen Video angekündigt, dass wir Clutch, wie es genannt wird, während des Summer Game Fest am späten Freitag sehen werden. Ein erster Trailer wird dann versprochen, aber selbst im untenstehenden Video bekommen wir einen Blick auf das Spiel, das wie ein wirklich stilvoller Titel aussieht.

Wir sind später diese Woche mit vollständiger Berichterstattung zurück; In der Zwischenzeit empfehlen wir, das Video anzusehen, das sowohl Schlüsselpersonen als auch Ambitionen vorstellt.