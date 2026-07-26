Die Fortsetzung von War Machine wird den Titel... Kriegsmaschinen

Nachdem War Machine Anfang dieses Jahres auf Netflix debütierte, dauerte es nicht lange, bis die Streaming-Plattform offiziell eine Fortsetzung genehmigte. Es sieht so aus, als könnte dieser Film früher erscheinen als erwartet, denn wir haben bereits einen Blick auf die Titelseite des Drehbuchs bekommen, auf der Autor und Regisseur Patrick Hughes den offiziellen Titel des Projekts teilt.

Bekannt als War Machines, wird die Fortsetzung in Zusammenarbeit zwischen Hughes und James Beaufort geschrieben. Wir haben noch keine weiteren Informationen zum Projekt, aber das kommt zu einer Zeit, in der Hughes den Erfolg des Films hervorheben will, der Stand Januar bis Juni 2026 Netflix' meistgesehener Film des Jahres ist.

Es ist auch unklar, wann War Machines mit den Dreharbeiten beginnen wird, aber wenn das Drehbuch geschrieben ist – zumindest ein Entwurf – könnte es nicht mehr lange dauern, bis die Produktion beginnt, was auf eine Premiere Ende 2027 oder 2028 hindeutet.