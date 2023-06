Die Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie wird lange auf sich warten lassen, sagt Chris Pratt

HQ

Schlechte Nachrichten für Fans von Videospielfilmen. Die Vorproduktion der Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie wurde ebenfalls durch den anhaltenden Streik der Drehbuchautoren beeinträchtigt, der von der Hollywood WGA organisiert wurde, und hat das Projekt vorübergehend gestoppt.

Dies wurde von dem Schauspieler, der Mario spricht, Chris Pratt, in einem Interview mit etonline bestätigt.

"Wir befinden uns mitten in diesem Schriftstellerstreik, und deshalb wurde alles aus den richtigen Gründen pausiert und auf Eis gelegt", sagte er. "Ich unterstütze die WGA und unsere Autoren wirklich. Wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind und die Autoren sich wohl fühlen, wird es an der Zeit sein, darüber zu sprechen, wie es weitergeht."

Super Mario Bros.: The Movie ist bereits der zweitumsatzstärkste Film in der gesamten Geschichte der Animation und die beste Eröffnung aller Zeiten, daher sind wir noch gespannter darauf, dass die Verhandlungen zum Streikstopp Früchte tragen, und wir können bald einige gute Nachrichten haben. Die Post-Credits-Szene deutet bereits darauf hin, dass wir einen weiteren beliebten Nintendo-Charakter zu den Protagonisten des ersten Teils auf der großen Leinwand sehen werden. Im Moment können wir nur auf die Veröffentlichung der physischen und digitalen Ausgabe in Europa warten, da wir wissen, dass Sie sie in den Vereinigten Staaten und Kanada ab dem 13. Juni kaufen können.