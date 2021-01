Die Fortsetzung von Lords of the Fallen soll nächstes Jahr erscheinen

CI Games sprach gestern über Lords of the Fallen und dessen Fortsetzung, das seit vergangenem Jahr bei ihrem internen Team Hexworks erarbeitet wird. Geschäftsführer Marek Tymiński gibt zu verstehen, dass die Ambitionen beim Nachfolger gestiegen sind, denn Teil 2 werde den Umfang der Spielerfahrung deutlich erhöhen. Abgesehen davon werden leider nur bereits bekannte Informationen wiederholt, denn das Game soll frühestens 2022 erscheinen. Dennoch möchte Tymiński daran festhalten, dass die beiden Teams aus Spanien und Rumänien Lords of the Fallen zu einem großen Franchise ausbauen wollen. Das Original habe in den letzten sieben Jahren etwa 3 Millionen Einheiten verkauft, so der CEO.

Quelle: CI Games.