Die Fortsetzung von Immortals: Fenyx Rising wurde anscheinend abgesagt

Es ist ein Jahr her, dass Jeff Grubb von Giant Bomb enthüllt hat, dass Ubisoft eine Fortsetzung/ein Spin-off von Immortals: Fenyx Rising macht, das im polynesischen Dreieck spielt, aber ich habe schlechte Nachrichten für diejenigen von uns, die großes Potenzial im Original gesehen haben.

Sowohl Andy Robinson von VGC als auch Tom Henderson von Insider-Gaming, zwei sehr glaubwürdige Herren, haben gehört, dass das, was wir Immortals: Fenyx Rising 2 für Funsies genannt haben, "aufgrund von wahrgenommenen Herausforderungen bei der Etablierung des geistigen Eigentums" abgesagt wurde. Um das zu übersetzen: Ubisofts immer stärkerer Fokus auf Assassin's Creed, Far Cry und andere große Franchises hat weitaus mehr Potenzial, Geld einzubringen als die Fortsetzung eines Spiels, das hier in Europa weniger als ein Drittel von Assassin's Creed Valhalla verkauft hat. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die große Mehrheit der Leute bei Ubisoft Quebec dabei helfen wird, eines der 10+ Assassin's Creed-Spiele in der Entwicklung oder ein anderes etabliertes geistiges Eigentum zu entwickeln.