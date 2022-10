Die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 ist derzeit als Project Orion bekannt

HQ

Trotz eines ziemlich katastrophalen Starts blühte Cyberpunk 2077 in den letzten Wochen auf, was es zu einer so großartigen Zeit macht, über die Fortsetzung zu sprechen, zumindest scheint das der Blickwinkel zu sein, den CD Projekt einnimmt.

Denn in einem Strategie-Update-Meeting hat der polnische Spieleentwickler kurz darüber gesprochen, was als nächstes für diese aufregende Welt kommt, und ein wenig über die Fortsetzung, die derzeit unter dem Codenamen Project Orion läuft.

Es wird gesagt, dass dieses Spiel "die volle Kraft und das Potenzial des Cyberpunk-Universums beweisen wird", wenn es ankommt, und dass es vom CD Projekt Red-Team entwickelt wird, das auch alle Hände voll zu tun hat, an einer ganzen Reihe von The Witcher-Spielen zu arbeiten, die auch während des Treffens erwähnt wurden.

Es gibt kein Wort darüber, wann Project Orion debütieren wird, oder vieles andere, was mit dem Spiel zu tun hat, aber Fans des Sci-Fi-RPGs können sich zumindest damit trösten, dass das Universum in Zukunft weiter erforscht wird.