Die Fortsetzung von Constantine mit Keanu Reeves nimmt Gestalt an

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Original Constantine mit Keanu Reeves in der Hauptrolle bestätigt Regisseur Francis Lawrence, dass eine Fortsetzung näher denn je an der Realität ist. In einem Interview mit Collider sagt Lawrence, dass er aktiv Ideen für den kommenden Film mit Reeves und Produzent Akiva Goldsman entwickelt.

"Ich würde sagen, dass wir näher als je zuvor daran sind, eine Fortsetzung machen zu können, was eine großartige Sache ist. Und Akiva, Keanu und ich sind super, super aufgeregt darüber."

Obwohl das Projekt mehrmals verschoben wurde, zeigt sich der Regisseur sehr begeistert von den Fortschritten und den "erstaunlichen Ideen", an denen sie derzeit arbeiten, die zum Teil auf der Inspiration der Hellblazer Comics basieren. Details zum Drehbeginn oder zum Premierentermin wurden noch nicht bekannt gegeben, aber wir drücken die Daumen!

