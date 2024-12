Die Fortsetzung von 28 Years Later hat bereits ein Veröffentlichungsdatum

28 Years Later soll nächstes Jahr auf die Bildschirme kommen und ist der Auftakt zu einer neuen Trilogie, die im von Zombies verseuchten Großbritannien spielt. Wenn Sie sich gefragt haben, wann der nächste Teil der Trilogie veröffentlicht wird, können Sie aufhören, sich Sorgen zu machen, dass es Jahre dauern wird, bis er erscheint.

Wie Variety bestätigte, wird der nächste Film der 28 Years Later-Trilogie am 16. Januar 2026 in die Kinos kommen. Alex Garland und Danny Boyle werden als Produzenten zurückkehren, Nia DaCosta wird Regie führen.

Das bedeutet, dass die Fortsetzung mit dem Titel 28 Years Later: The Bone Temple weniger als ein Jahr nach dem ersten Film im nächsten Sommer in die Kinos kommen wird. Wir haben noch keine Details zur Handlung, da sie natürlich Spoiler für 28 Years Later enthalten würden, aber wir müssen abwarten und sehen, wer im neuen Film lebt, wer stirbt und wer sich meldet.