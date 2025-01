Die Fortsetzung der norwegischen Sensation Troll debütiert dieses Jahr

Es kommt selten vor, dass ein nicht-englischsprachiges Projekt auf Netflix erscheint und es dann schafft, die Aufmerksamkeit des Rests der Welt auf sich zu ziehen und zu einer globalen Sensation zu werden. Während Südkoreas Squid Game das bekannteste Beispiel ist, ist das jüngste Troll ein weiterer Top-Kandidat.

Dieser Film stammt von einer Sammlung norwegischer Filmemacher und erzählt, wie ein uralter Troll nach tausend Jahren aus seiner Gefangenschaft im Dovre-Gebirge befreit wird und dann Norwegen zerstört und eine Spur von Leichen hinterlässt. Nachdem der erste Film mit großem Anklang debütierte, dauerte es nicht lange, bis Netflix eine Fortsetzung bestellte, und das ist es, was wir dieses Jahr bekommen.

Troll 2, wie es einfach genannt wird, wird zu einem unbestimmten Datum im Jahr 2025 an den Streamer zurückkehren. Worum es in dieser Fortsetzung gehen wird , erfahren wir: "Als ein gefährlicher neuer Troll aufwacht und randaliert, stehen unsere Helden Nora (Ine Marie Wilmann), der politische Berater Andreas Isaksen (Kim Falck) und der ehemalige Armeehauptmann - jetzt Major - Kristoffer Holm (Mads Pettersen) vor ihrer bisher gefährlichsten Mission. Die Uhr läuft ab, während der Pfad der Vernichtung des Monsters immer breiter wird, und sie müssen unmögliche Widrigkeiten überwinden, um ihre Heimat vor dem Absturz in die Dunkelheit zu retten."

Troll 2 stammt aus dem gleichen Team wie das Original: Roar Uthaug führt Regie, Espen Aukan schreibt das Drehbuch und Espen Horn und Kristian Strand Sinkerud produzieren. Da der Film relativ bald in die Kinos kommt, wurde ein erster Clip veröffentlicht, den ihr euch unten selbst ansehen könnt.