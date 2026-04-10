Die Formel 2 ändert den Spielplan, um abgesagte Rennen im Nahen Osten auszugleichen

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Die Formel 2, die zweite Liga der FIA-Einsitzer-Meisterschaft und Hauptzulieferer der Formel 1, passt sich den Entscheidungen der FIA zur Absage des Großen Preises von Bahrain und Saudi-Arabien an, der für April angesetzt war, aber wegen des Krieges im Nahen Osten abgesagt wurde. Die Formel-2-Saison 2026 umfasst 14 Wochenenden und findet an den meisten F1-Wochenenden statt.

Die Formel-1-Saison 2026 wurde von 24 auf 22 Wochenenden verkürzt. Die Formel-2-Saison muss nicht verkürzt werden, da die FIA beschlossen hat, diese beiden Rennen im Nahen Osten auf die nächsten beiden verfügbaren Plätze im F1-Kalender zu verlegen: den Großen Preis von Miami am 3. Mai und den Großen Preis von Kanada am 24. Mai, womit es das erste Formel-2-Rennen in Nordamerika ist.

Die Formel-2-Saison 2026 begann im vergangenen März in Australien, wobei Joshua Dürksen von Invicta, Noel León von Campos und Alex Dunne von Rodin Motorsport das Podium erreichten.

Die Verschiebung im F2-Kalender bedeutet, dass Colton Herta, der in dieser Saison IndyCar verlassen hat, um in die Formel 2 einzusteigen, mit der Hoffnung, bald in die Formel 1 einzusteigen (er ist auch Cadillacs Ersatzfahrer), nicht am Indianapolis 500 am 12. Mai teilnehmen kann, zu dem er erwartet worden war.