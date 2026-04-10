Die Formel 2 ändert den Spielplan, um abgesagte Rennen im Nahen Osten auszugleichen
Die Formel 2, der Hauptzulieferer der Formel 1, wird erstmals in Nordamerika fahren.
Die Formel 2, die zweite Liga der FIA-Einsitzer-Meisterschaft und Hauptzulieferer der Formel 1, passt sich den Entscheidungen der FIA zur Absage des Großen Preises von Bahrain und Saudi-Arabien an, der für April angesetzt war, aber wegen des Krieges im Nahen Osten abgesagt wurde. Die Formel-2-Saison 2026 umfasst 14 Wochenenden und findet an den meisten F1-Wochenenden statt.
Die Formel-1-Saison 2026 wurde von 24 auf 22 Wochenenden verkürzt. Die Formel-2-Saison muss nicht verkürzt werden, da die FIA beschlossen hat, diese beiden Rennen im Nahen Osten auf die nächsten beiden verfügbaren Plätze im F1-Kalender zu verlegen: den Großen Preis von Miami am 3. Mai und den Großen Preis von Kanada am 24. Mai, womit es das erste Formel-2-Rennen in Nordamerika ist.
Die Formel-2-Saison 2026 begann im vergangenen März in Australien, wobei Joshua Dürksen von Invicta, Noel León von Campos und Alex Dunne von Rodin Motorsport das Podium erreichten.
Die Verschiebung im F2-Kalender bedeutet, dass Colton Herta, der in dieser Saison IndyCar verlassen hat, um in die Formel 2 einzusteigen, mit der Hoffnung, bald in die Formel 1 einzusteigen (er ist auch Cadillacs Ersatzfahrer), nicht am Indianapolis 500 am 12. Mai teilnehmen kann, zu dem er erwartet worden war.