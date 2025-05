Die Formel 1 wird heute 75 Jahre alt: Atemberaubende Farbbilder des Großen Preises von Großbritannien 1950 veröffentlicht

HQ

Die Formel 1 feiert 2025 ihr 75-jähriges Bestehen. Das ganze Jahr über wird gefeiert, vom Live-Event in London im vergangenen Februar bis zur Veröffentlichung des F1-Films mit Brad Pitt im kommenden Juni. Und heute, am 13. Mai, ist offizieller Jubiläumstermin: Vor genau 75 Jahren, am 13. Mai 1950, fand auf dem Silverstone Circuit das erste Formel-1-Rennen statt, der Große Preis von Großbritannien.

Während die Formel-1-Rennfahrer mit ihren nach dem Zweiten Weltkrieg populär gewordenen Einsitzer-Autos schon früher starteten (das erste Rennen mit dem Formel-1-Reglement war der Grand Prix in Turin im Jahr 1946), fand die erste offizielle Fahrer-Weltmeisterschaft 1950 statt, und das ist das Datum, das weithin als der erste Formel-1-Grand-Prix und die erste Saison anerkannt ist.

Die Formel 1 feiert ihr 75-jähriges Jubiläum

Zur Feier des Anlasses wurden auf der offiziellen Formel-1-Website noch nie zuvor gesehene Bilder des ersten Grand Prix in Silverstone (gewonnen von Giuseppe Farina) veröffentlicht, die mit KI-Software, Referenzbildern und manuellen Maltechniken restauriert und koloriert wurden, ein "akribischer" Prozess, um Szenen, die sich vor 75 Jahren abgespielt haben, neues Leben einzuhauchen.

Das dreiminütige Filmmaterial kann hier kostenlos heruntergeladen werden.

Darüber hinaus wird ein YouTube-Video 24 Stunden lang die legendärsten Rennen der Vergangenheit übertragen.

<social>https://www.youtube.com/live/KS0r7_7cFDI</social>

"Heute ist ein Tag, an dem wir denen Tribut zollen können, die vor uns gekommen sind: Fahrer, Ingenieure, Teambesitzer und natürlich unsere Fans, ohne die wir nicht in der Position wären, in der wir heute sind. Seit 75 Jahren haben wir Innovationen entwickelt und die Welt vorangetrieben und unsere Fans mit Meisterleistungen menschlicher Ausdauer und Geschwindigkeit begeistert, die immer wieder verblüffen. Auf die nächsten 75 Jahre und darüber hinaus für diesen unglaublichen Sport. Avanti Tutta!", sagte Stefano Domenicali, CEO der Formel 1.