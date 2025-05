Die Formel 1 und Lego haben sich zusammengetan, um die Fahrerparade des Großen Preises von Miami zu verschönern

HQ

Vor jedem Grand Prix im Formel-1-Kalender gibt es eine sogenannte Fahrerparade, bei der jeder der 20 Fahrer über die Strecke fährt, den Fans zuwinkt, und das meist alles in einem schicken und klassischen offenen Auto. Beim Grand Prix von Miami in diesem Jahr war dies nicht ganz der Fall, denn im Rahmen der laufenden Partnerschaft mit Lego haben sich die beiden zusammengetan, um die übliche Tradition zu mauern.

Bei der Parade stiegen die 20 Fahrer in 10 Lego F1-Autonachbildungen, wobei sich ein Fahrer hinter das Steuer setzte, während ein anderer als Beifahrer hinter ihnen saß. Jedes der Autos wurde so gebaut, dass es jedes der Teams repräsentiert, und sie starteten sogar in einer Art Rennmanier, bei dem die Teams sich rauften und kämpften und gleichzeitig die Modelle beschädigten.

Lego hat inzwischen festgestellt, dass jedes Auto rund 1.500 kg und aus über 400.000 Steinen gebaut wurde, während es immer noch eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erreichen konnte. Sie verwendeten sogar echte und authentische Pirelli F1-Reifen.

Es ist unklar, ob wir diese Autos irgendwann wieder in Aktion sehen werden, aber die Chief Commercial Officer der Formel 1, Emily Prazer, hat Folgendes angedeutet:

"Als Sport, der für Innovation und das Überschreiten von Grenzen steht, war es erstaunlich, eine weitere Premiere für unseren Sport zu sehen, als die großen Builds in den Händen der besten Fahrer der Welt ihren Weg über die Strecke fanden. Unsere Partnerschaft mit der LEGO Gruppe ermöglicht es uns, viel Spaß in das Grand-Prix-Erlebnis zu bringen und neue Zuschauer anzusprechen, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was wir uns sonst noch gemeinsam ausdenken können."

Formula 1 / Lego

