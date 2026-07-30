Die Formel 1 setzt die Frist im September, um zu entscheiden, ob die Saison in Europa statt im Nahen Osten endet

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Die Formel 1 musste im Frühjahr zwei Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien, beide im April, absagen, wegen des Krieges im Nahen Osten, der noch kein Ende in Sicht hat. Nun in der Sommerpause wird die Formel-1-Saison am 23. August in den Niederlanden fortgesetzt und wird in Europa (Italien, Spanien) fortgesetzt, aber es gibt drei Rennen im Nahen Osten: Katar am 29. November und Abu Dhabi, das Saisonfinale, am 6. Dezember.

Der Große Preis von Bahrain wurde bereits bestätigt, dass er am 4. Oktober nach Malaysia verlegt wird, und die FIA hat Mitte September eine Frist gesetzt, um zu entscheiden, wo die Saison endet. Wenn sich nichts ändert, werden die Rennen in Katar und Abu Dhabi wahrscheinlich abgesagt und stattdessen in Europa stattfinden.

"Für uns sind heute die Rennen in Katar und Abu Dhabi bestätigt. Aber natürlich, falls die Lage nicht klarer wird, wie wir es für richtig halten, vor Mitte September werden wir die Entscheidung treffen", sagte Stefano Domenicali, CEO der Formel 1.

Er bestätigte auch, dass Europa der einzige Ort ist, an den sie gehen können. Der Imola-Kurs in Italien wird als Option in Betracht gezogen, ebenso Portimao in Portugal, aber bisher ist noch nichts entschieden.