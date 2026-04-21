Die Formel 1 kündigt Verbesserungen an, um die Sicherheit zu erhöhen und Unfälle wie bei Oliver Bearman zu vermeiden

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FIA, die Teamchefs und die CEOs der Power Unit Manufacturers haben sich auf eine Reihe von Änderungen im Formel-1-Regelwerk geeinigt, die ab dem Großen Preis von Miami vom 1. bis 3. Mai in Kraft treten werden. Diese sollen die Kritik der Fahrer nach den ersten drei Rennen mit der neuen 50/50-Energieaufteilung zwischen Verbrennungsmotor und Elektrizität etwas mildern.

Einige sagen, dass die neuen Motoren bedeuten, dass sich die Fahrer mehr auf die strategische Steuerung der neuen Energiequellen konzentrieren müssen (Wechsel vom Lade- und Überholmodus) statt auf traditionelle Fahrfähigkeiten, und dass die Beschleunigungsstöße beim Umstieg auf Elektroantrieb das Unfallrisiko erhöhen... und im letzten Rennen vor dieser Mini-Pause im April hatte Oliver Bearman einen Unfall.

Diese Regeln zielen hauptsächlich darauf ab, die Sicherheit zu erhöhen, einschließlich eines Systems zur Erkennung von Fahrzeugen mit ungewöhnlich niedriger Beschleunigung und einer Begrenzung der maximalen Leistung im Boost-Modus unter Rennbedingungen, um plötzliche Leistungsdifferenzen zu begrenzen:

Qualifikation – Leistungsförderung

Anpassungen der Energiemanagementparameter, einschließlich einer Reduzierung der maximal erlaubten Aufladung von 8 auf 7 MJ, zielten darauf ab, übermäßige Ernte zu reduzieren und ein konsequenteres Vollfahrfahren zu fördern. Diese Änderung zielt auf eine maximale Superclip-Dauer ab, die auf etwa zwei bis vier Sekunden pro Runde reduziert wird.

Die Spitzenleistung des Superclips stieg auf 350 kW, zuvor bei 250 kW, was die Aufladezeit weiter verkürzte und die Belastung des Fahrers beim Energiemanagement reduzierte. Dies wird auch unter Rennbedingungen angewendet.

Die Anzahl der Rennen, bei denen alternative niedrigere Energiegrenzen gelten können, wurde von acht auf zwölf Rennen erhöht, was eine bessere Anpassung an die Streckeneigenschaften ermöglicht.

Rennen – verbesserte Sicherheit und konstante Leistung

Die maximale Leistung, die durch den Boost unter Rennbedingungen verfügbar ist, ist nun auf +150 kW begrenzt (bzw. die aktuelle Leistung des Fahrzeugs bei Aktivierung, falls höher), was plötzliche Leistungsunterschiede begrenzt.

Der Einsatz des MGU-K wird in wichtigen Beschleunigungszonen (vom Kurvenausgang bis zum Bremspunkt, einschließlich Überholzonen) bei 350 kW gehalten, bleibt aber in anderen Abschnitten der Runde auf 250 kW begrenzt.

Diese Maßnahmen sind darauf ausgelegt, übermäßige Annäherungsgeschwindigkeiten zu reduzieren und gleichzeitig Überholmöglichkeiten und Gesamtleistungsmerkmale zu erhalten.

Rennstarts – verbesserte Sicherheitsmechanismen

Ein neues "Low Power Start-Detection"-System wurde entwickelt, das Fahrzeuge mit ungewöhnlich niedriger Beschleunigung kurz nach dem Kupplungsloslassen identifizieren kann.

In solchen Fällen wird ein automatischer MGU-K-Einsatz ausgelöst, um ein minimales Maß an Beschleunigung zu gewährleisten und startbedingte Risiken zu mindern, ohne sportlichen Vorteil zu schaffen.

Ein zugehöriges visuelles Warnsystem wird eingeführt, das blinkende Lichter (hinten und seitlich) an betroffenen Fahrzeugen aktiviert, um nachfolgende Fahrer zu warnen.

Ein Reset des Energiezählers zu Beginn der Formationsrunde wurde ebenfalls implementiert, um eine zuvor festgestellte Systeminkonsistenz zu korrigieren.

Nasse Bedingungen – Verbesserung von Sicherheit und Sicht

Die Reifendeckentemperaturen für Intermediate-Reifen wurden nach Rückmeldung des Fahrers erhöht, um den anfänglichen Grip und die Reifenleistung bei Regenbedingungen zu verbessern.

Der maximale ERS-Einsatz wird reduziert, was das Drehmoment begrenzt und die Fahrzeugkontrolle bei wenig Grip verbessert.

Die Rücklichtsysteme wurden vereinfacht, mit klareren und konsistenteren visuellen Hinweisen, um die Sicht und Reaktionszeit für nachfolgende Fahrer bei schlechten Bedingungen zu verbessern.

Dies sind die neuesten von der FIA und der Formel 1 angekündigten Änderungen, die beim Großen Preis von Miami am 1. und 3. Mai umgesetzt werden sollen, sofern sie vom FIA World Motor Sport Council genehmigt werden. Was halten Sie von diesen Veränderungen?