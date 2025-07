Die Formel 1 im Jahr 2025 ist nach Silverstone wieder ein Zweikampf zwischen Teamkollegen

HQ

Vor drei Wochen nahm Lando Norris die Schuld und die Verantwortung für einen Sturz gegen seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri auf sich, der ihn anscheinend seine Chancen auf den F1-Titel in Kanada kostete. Jetzt hat er die Situation jedoch umgedreht und ist nach seinem Sieg beim Großen Preis von Großbritannien wieder im Rennen um den F1-Titel, nur acht Punkte hinter Piastri.

Für Norris ist es der erste Sieg bei seinem Heim-Grand-Prix in Großbritannien und er gibt zu, dass er in den letzten Runden "nur in die Menge geschaut" hat und versucht hat , "alles aufzunehmen, den Moment zu genießen, denn so etwas wird vielleicht nie wieder passieren". "Zu Hause vor all den Freunden und der Familie, die wir hier haben, zu gewinnen, ist ziemlich unglaublich. Also ein großes Dankeschön an sie."

Sein Sieg wurde jedoch durch Oscar Piastri ermöglicht, der beim Restart eine Zehn-Sekunden-Strafe erhielt, und einen Dreher von Verstappen, der seine Pole-Position verlor, wodurch er Fünfter wurde und alle Hoffnungen auf den Titel aufgab.

Formel-1-Stand 2025 nach dem Großen Preis von Großbritannien