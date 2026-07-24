Die Formel 1 erwägt, in diesem Jahr einen weiteren Grand Prix in Malaysia hinzuzufügen

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Die Formel-1-Saison wurde dieses Jahr vorzeitig beendet: Der Große Preis von Ungarn an diesem Wochenende wird das elfte Rennen des Jahres sein und markiert genau die Hälfte vor der vierwöchigen Sommerpause (der nächste GP, der Dutch GP, findet am 23. August statt). Die Saison wird 22 Rennen umfassen, nachdem zwei Rennen im Frühjahr in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt wurden.

Es gibt jedoch viele Gerüchte darüber, dieses Jahr mindestens ein zusätzliches Rennen hinzuzufügen, um die Niederlagen auszugleichen. Und laut Sky Sports klingt Malaysia nun wie ein Kandidat, um dieses Jahr einen weiteren Grand Prix auszurichten.

Der ursprüngliche Plan der Formel 1 war, anzukündigen, dass der Große Preis von Bahrain Anfang Oktober wieder im Kalender stehen würde, aber der Krieg im Nahen Osten ist noch nicht beendet. Tatsächlich erkennen sie jetzt, dass die letzten beiden Rennen des Kalenders, am 29. November in Katar und am 6. Dezember in Abu Dhabi, möglicherweise gar nicht mehr ausgetragen werden können.

Angesichts der Situation erwägt die Formel 1, Malaysia am 4. Oktober in den Kalender aufzunehmen, zwischen dem Großen Preis von Aserbaidschan am 26. September und dem Großen Preis von Singapur am 11. Oktober. Die Formel 1 ist seit 2017 nicht mehr nach Malaysia zurückgekehrt, da es aufgrund von Hitze und Feuchtigkeit einer der schwierigsten Orte war. Weitere Möglichkeiten, die Saison zu beenden, könnten Portugal und die Türkei sein, aber die kälteren Herbsttemperaturen in Europa könnten es schwierig machen, die Rennen dort auszurichten.