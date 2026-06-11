Die Fluggesellschaft Ryanair wird untersucht, weil sie Eltern extra Gebühren berechnet, wenn sie neben ihren Kindern sitzen dürfen

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Man könnte denken, dass Fluggesellschaften einfach genommen Eltern neben ihren Kindern sitzen sollten, wenn sie auf Flügen sind, ohne den Passagieren eine zusätzliche Gebühr zu berechnen. Das muss jedoch bei Ryanair nicht der Fall sein.

Die riesige Fluggesellschaft wird von der britischen Competition and Markets Authority (CMA) untersucht, wobei die Organisation die Wahrheit hinter den zusätzlichen Gebühren untersucht, die etwa 8 Pfund extra verlangen, um sicherzustellen, dass ein Elternteil neben seinem Kind sitzt.

Die Grundlage der Untersuchung ist, dass die Gebühren im Verbraucherrecht einfach "unfair" sind, obwohl Ryanair angeblich auch einen Rahmen in den Geschäftsbedingungen verankert hat, der einen "verpflichtenden Familiensitz" durchsetzt, den ein Elternteil zahlen muss, wenn er mit einem Kind im Alter von zwei bis elf Jahren reist.

Laut BBC News hat die CMA erklärt, dass das Ziel der Untersuchung darin besteht, herauszufinden, ob Ryanairs "Ansatz bei Sitzreservierungen bedeuten könnte, dass Eltern für die Einhaltung ihrer Kindersicherheits- und Behinderungsverpflichtungen gemäß den Luftfahrtvorschriften in Rechnung gestellt werden – und wird prüfen, ob diese Praxis mit dem Verbraucherrecht vereinbar ist".

Ryanair hat bereits eine Erklärung veröffentlicht, in der sie diese Vorwürfe und die Untersuchung als "unecht" bezeichnet und dass sie "vollständig allen relevanten Gesetzen entsprechen".