Die Finanzierung für das dritte Spiel von Aggro Crab ist geplatzt

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat Aggro Crab, der Entwickler des jüngsten Krustentiers Soulslike Another Crab's Treasure, bekannt gegeben, dass die Finanzierung für sein drittes Spiel gescheitert ist und dass er nun nach einem Investor/Publisher sucht, der dem Indie-Team hilft, das zu entwickeln, was es als sein "bisher bestes Spiel" ansieht.

In einem Beitrag auf X fügt Aggro Crab hinzu: "Unsere Finanzierungspläne für Spiel 3 sind also gescheitert. Ich denke, das Jahr 2024 wird wirklich keine Gefangenen machen.

"Aber hey, die Zinssätze sind gesunken, also wenn du einen Investor/Publisher vertrittst und uns helfen willst, unser bisher bestes Spiel zu machen, sind unsere Spielleiter offen!"

Die Einzelheiten des dritten Spiels von Aggro Crab müssen noch enthüllt werden, aber trotz des Krabbenfokus des letzten Spiels und des Studionamens war das erste Spiel, das es veröffentlichte, sehr anders und als Going Under bekannt, was bedeutet, dass dieses dritte Projekt fast alles sein könnte.