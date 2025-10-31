Die Filme, die mir fast das Leben aus dem Leib gejagt haben

HQ

Horror ist etwas, das ich von ganzem Herzen liebe und das schon so lange ich mich erinnern kann. Selbst als kleine ungewaschene Milbe gab es nur wenige Dinge, die ich mehr schätzte, als wenn mein alter Mann Geistergeschichten las oder seine eigenen Geschichten aus seiner Kindheit in den ländlichen Gebieten Smålands erzählte. Die er natürlich mit jeder Menge übernatürlicher Unwahrheiten aufgepeppt hat. Alles, von verwunschenen Dachböden bis hin zu Verwandten, die lebendig eingemauert worden waren. Natürlich war seine Mutter alles andere als glücklich darüber, aber mit der Zeit akzeptierte sie es als das, was es war.

Aber auch wenn ich anscheinend ganz gut vorbereitet war, oder besser gesagt, es gewohnt war, Angst zu haben, gab es immer Filme, auch in jungen Jahren, die mich in einen erbärmlichen kleinen Ball auf dem Sofa verwandelten, über den ich die Decke als Schutzbarriere warmer Geborgenheit gezogen hatte. Gibt es also einen besseren Zeitpunkt, um über diese schrecklichen Kreationen nachzudenken, als jetzt, wo Halloween und die Dunkelheit des Herbstes bevorstehen. Horror kann man das ganze Jahr über konsumieren, aber auf dem Sofa zu kuscheln, während der Wind pfeift und der Regen gegen die Fenster peitscht, ist einfach etwas Besonderes.

Allerdings möchte ich betonen, dass dies keineswegs eine Liste der gruseligsten oder besten Horrorfilme der Geschichte ist. Natürlich haben wir dieses Thema hier bei Gamereactor schon mehrmals behandelt. Entweder als Artikel oder Top-Listen. Nein, hier geht es einfach um einen Haufen Rollen, die es aus verschiedenen Gründen geschafft haben, mich aufzurütteln und unter die Haut zu kriechen - unabhängig von ihren anderen möglichen Qualitäten oder Genres - und mir eine gute Dosis echter Gänsehaut bereitet haben.

"Heeey, ihr Guuuuys"

Die Goonies

Vielleicht die scheinbar bemerkenswerteste und seltsamste Wahl auf dieser Liste. Was in aller Vernunft in erster Linie Horrorfilme einschließen sollte (und wird). Aber Tatsache ist, dass ich, als ich als Fünfjähriger die Goonies zum ersten Mal sah, absolut erschrocken war vor Faultier. Seine Einführung im Film, wo man ihn im Schatten sieht, eingesperrt und brüllend im Keller des alten Restaurants. Es war einfach zu viel für mein kleines altes Ich und ich rannte weinend vom Fernseher weg.

Wie wir alle wissen, hat Lotney Fratelli, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, ein Herz aus Gold. Der süßeste, überdimensionale Kuschelbär der Welt, der zufällig das Pech hatte, ein- oder zweimal zu oft von Mama Fratelli auf den Boden fallen gelassen zu werden. Warum meine Reaktion auf ihn so heftig war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meine Eltern erlaubten mir, als Kind eine seltsame Anzahl von Filmen zu sehen, die für viel erwachsenere Augen gedacht waren, und das Ausleihen von Videokassetten zusammen mit einer Esselte Moviebox am Freitagabend war eine Tradition.

Auch das Trauma blieb bestehen. Etwas, das dazu führte, dass es viele, lange Jahre dauerte, bis ich den Goonies tatsächlich eine weitere Chance gab und damit auch meine Liebe zum Film wiederentdeckte. Was natürlich auch heute noch so gilt. Zum Glück sind Faultier und ich jetzt beste Freunde und er macht mir nicht im Geringsten Angst.

"Willkommen zur besten Sendezeit"

Ein Albtraum in der Elm Street 3: Dream Warriors

Hier ist ein weiteres interessantes Kindheitstrauma, das wahrscheinlich auch der erste richtige Horrorfilm war, den ich tatsächlich gesehen habe. Der Grundschulhof in den glücklichen 80ern und frühen (und etwas dunkleren) 90ern war, wie Sie wissen, ein Ort, an dem es darum ging, mit den Schrecken zu prahlen, die man auf Video gesehen hatte. Texas Chainsaw Massacre wurde natürlich erwähnt, ebenso wie alle möglichen anderen Schrecken, die in den meisten Fällen nur reine Fiktion waren. Denken Sie daran, dass wir weder das Internet noch den Zugang zu Filmzeitschriften hatten. Unser Verständnis der Welt des Films ging selten über das hinaus, was wir in den Regalen des örtlichen Zeitungshändlers sahen. Eine nach modernen Maßstäben lächerlich begrenzte Auswahl an Filmen, aber was wir damals dachten, war eine unerschöpfliche Bibliothek.

Als uns also ein Mitschüler erzählte, wie sein viel älterer Bruder es geschafft hatte, eine Kopie des "gruseligsten Films der Welt" zu machen, waren wir natürlich extrem neugierig. Zum einen, weil sich das ganze Konzept der aufgenommenen Filme immer noch magisch anfühlte, aber auch, weil die Beschreibung eines Mörders mit Messern an den Händen ein wenig zu schön klang, um wahr zu sein. Nach der Schule gingen meine Freunde und ich mit diesem Freund nach Hause, um diesen verbotenen Film voller Blut und Gewalt zu sehen. Mit anderen Worten, alles, was wir harten Jugendlichen zu lieben behaupteten.

Sonst war niemand zu Hause, so dass es kein Problem war, das Zimmer des älteren Bruders zu bewohnen, komplett mit seinem kleinen 14-Zoll-Fernseher und einem angeschlossenen Videorekorder. Das war es aber auch schon. Denn nachdem A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors gestartet war, dauerte es nicht viele Sekunden, bis wir alle sonst so großspurige Kerle anfingen, uns auf der Couch zu winden und in kalten Schweiß auszubrechen. Zu sagen, dass wir von den ersten Minuten des Films völlig erschrocken waren, ist eine grobe Untertreibung. Was auch zu wiederkehrenden Albträumen führte. Der Film wurde in aller Eile abgebrochen und keiner von uns sprach jemals wieder über den Vorfall.

Umarmung in der Schlammgrube

Zieh mich in die Hölle

Im Guten wie im Schlechten ist es nicht mehr ganz so einfach, im Erwachsenenalter erschrocken zu sein, wie es war, als man noch ein kleiner Kerl war. Zumindest reagierst du auf ganz unterschiedliche Dinge. Aber Drag Me To Hell war ein ganz besonderes Erlebnis, voller billiger Überraschungen und aufgebaut wie ein Spukhaus auf einem Jahrmarkt. Ganz einfach, eine Reihe von Verrücktheiten, die dich unaufhörlich bombardieren und nie eine wirkliche Verschnaufpause zulassen. Das war die Erfahrung, Drag Me To Hell in einem pechschwarzen Theater in Irland zu sehen.

Es war wie jeder andere Freitagabend nach der Arbeit. Wir hatten unsere Cineworld-Monatskarten. Unverschämt günstig, damals gerade einmal 100 Euro für ein ganzes Jahr und erlaubte es einem, das Kino so oft zu besuchen, wie man wollte, mit Eintritt zu allen Vorstellungen, an jedem Tag der Woche. Ich werde wahrscheinlich nie verstehen, wie dieses Konzept finanziell aufgegangen ist. Aber wie auch immer, wir fanden uns dort im Theater wieder und keiner von uns hatte wirklich eine Ahnung, was Drag Me To Hell war. Trailer auf YouTube gab es damals noch nicht wirklich.

Was folgte, war eines der denkwürdigsten Kinoerlebnisse aller Zeiten. Denn obwohl das Theater nicht einmal zu einem Viertel gefüllt war, zitterten die Sitzreihen von der Heftigkeit, mit der die Leute (einschließlich uns) in regelmäßigen Abständen sprangen und zuckten. Die Leute schrien vor lauter Angst auf und der Puls war geradezu unnötig hoch. Ein absolut fantastischer und erschreckend wunderbarer Abend, und bei weitem der Film, bei dem ich mich mehr als jeder andere wirklich fühlte, als wäre ich wieder sechs Jahre alt, als ich durch ein Spukhaus in Liseberg ging. Verängstigt, aber glücklich.

Ich glaube, wir sind jetzt alleine... oder?

Mungo-See

Aus verschiedenen Gründen kam ich zu spät zur Party, als es um den Mungo Lake ging. Ein brutales Indie-Juwel von "down undah", das mehrere Jahre lang ziemlich schwer zu bekommen war, bis einige Verleiher in Großbritannien tatsächlich den guten Geschmack hatten, es auf Blu-ray zu veröffentlichen. Ich war also weit über 30, als ich den Mungo Lake zum ersten Mal sah, und obwohl ich schon ein paar Dinge gehört hatte, war ich extrem zögerlich. Found Footage ist kein Genre, das ich besonders liebe, und obwohl Blair Witch zu der Zeit, als es gedreht wurde, gruselig war, wurde der Markt nach dem Erfolg von Paranormal Activity mit billigem Müll überschwemmt.

Aber Mungo Lake trotzte allen Widrigkeiten und war bei weitem eines der gruseligsten Filmerlebnisse, die ich seit vielen Jahren genossen habe. Ehrlich gesagt ist der Film mehr eine Dokumentation als reines Found Footage und die tragische Geschichte des Ertrinkungsunfalls der 17-jährigen Alice sowie der anschließenden Entdeckungen ihres Bruders. Ja, sie gehen unter die Haut wie nichts anderes. Ganz zu schweigen von all den Details, die man im Nachhinein finden kann, wenn man es wagt, den Mungo-See ein zweites Mal zu sehen. Eine ruhige, zurückhaltende Geschichte, die keine plötzlichen Geräusche oder schockierenden Überraschungen mit sich bringt, außer EINER Szene, an die sich die meisten von euch, die den Film gesehen haben, erinnern werden.

Nein, Mungo Lake ist so viel mehr als ein einfacher Thriller über das Übernatürliche. Es ist eine sehr menschliche Geschichte über unbeantwortete Fragen, den Umgang mit einem plötzlichen Tod und die Leere, die nach dem Verlust eines geliebten Freundes oder Familienmitglieds zurückbleibt. Mungo Lake hat mich bis ins Mark erschüttert und ich wage zu behaupten, dass kein anderer Film in meinem Erwachsenenleben mich auf eine so tiefe und doch unangenehme Weise berührt hat.

Der Dämon aus der Hölle.

Die Entität

Die Entität. Eine Geschichte, die auf der wahren Geschichte einer alleinerziehenden Mutter in Los Angeles und der gewalttätigen und unsichtbaren Kreatur basiert, die sie in ihrem Haus verfolgt, quält und vergewaltigt.

Provokant, herausfordernd und zutiefst verstörend. Ja, The Entity ist eine Mischung aus allem, aber noch wichtiger ist, dass es wirklich beängstigend ist. So sehr, dass ich, als ich den Film zum ersten Mal als Erwachsener sah, Schwierigkeiten hatte, die ganze Geschichte durchzustehen. Und nein, nicht wegen des Themas, obwohl Vergewaltigung an sich schon beängstigend genug ist. In erster Linie ist es Barbara Hershey als Carla Moran, die verletzliche alleinerziehende Mutter, deren Darstellung das Konzept wirklich verkauft.

Der unsichtbare Geist und seine schiere Bosheit, aber auch die überraschend gewalttätigen Szenen und das Böse, das den gesamten Film durchdringt. Es macht die Erfahrung nicht nur einzigartig, sondern auch zutiefst unangenehm und verstörend. Natürlich ist es auch möglich, vieles von dem, was im Film passiert, zu analysieren und Parallelen zu allem zu ziehen, von häuslicher Gewalt bis hin zu psychischen Erkrankungen. Aber am Ende des Tages ist es ein hochwirksamer Thriller, über den skandalös wenige zu sprechen scheinen und der immer noch die Fähigkeit hat, nicht nur zu schockieren, sondern auch zu verstören und einen Schauer über den Rücken zu jagen.

Welche Filme haben dich im Laufe der Jahre – von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter – erschreckt?