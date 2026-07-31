Die FIFA wird trotz Rückmeldungen mit den Plänen fortfahren und sagen: "Niemand verkauft Fußball".

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Die FIFA hat bestätigt, dass sie weiterhin mit ihren Plänen fortfahren wird, eine kommerzielle Tochtergesellschaft zu gründen, um Minderheitsanteile an Weltmeisterschaften und anderen Wettbewerben zu verkaufen, trotz der Ablehnung durch CONCACAF und der Drohung eines Boykotts an der Weltmeisterschaft durch die UEFA, was jedes Geschäft, das Infantino zu gründen plant, völlig nutzlos machen würde. Ein am Freitag veröffentlichter Vorschlag zur "Klarstellung zu FIFA Forward Enterprise (FFE)" bestätigt, dass die FIFA "ihr Engagement für eine offene und demokratische Konsultation" bekräftigt und erklärt, dass es in den Medien fehlerhafte Berichterstattung gab und niemals die Idee eines "Fußballverkaufs" in Betracht ziehen würde.

"FFE wurde ausschließlich vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass alle FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) die Möglichkeit haben, die kommerziellen Möglichkeiten des Fußballs in ihren jeweiligen Ländern sinnvoll zu übernehmen, und dass dies weder auf Kosten des Geistes noch der Governance der FIFA oder des Fußballs selbst geschieht."

Sie erklären, dass das kommerzielle Unternehmen FFE (im Gegensatz zur FIFA, die eine gemeinnützige Organisation ist) ausschließlich die kommerziellen und operativen Veranstaltungsaktivitäten kontrollieren würde und der Wert, den das Unternehmen von privaten Investoren erhalten würde, unter allen Mitgliedern aufgeteilt würde, einschließlich jedes Mitglieds, das zwischen 2027 und 2030 20 Millionen Dollar an FIFA-Forward-Development-Finanzierung erhält. aus den zusätzlichen Einnahmen, die "FFE durch ein effektiveres Management der kommerziellen Aktivitäten der FIFA" generiert hat".

Sie sagen außerdem, dass die FIFA keine Kontrolle an Investoren abgeben wird und sich die Governance-Struktur der FIFA in keiner Weise ändern werde. Schließlich beklagen sie nach den Aussagen von UEFA und CONCACAF, dass "keine einzelne Instanz behaupten kann, alle 211 MAs weltweit zu vertreten. Jeder MA sollte den Vorschlag prüfen und Mitspracherecht bei der Gestaltung seiner eigenen Zukunft haben."