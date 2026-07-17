Die FIFA wird 2.026 Meisterschaftsringe herstellen, die an Weltmeister vergeben und an Fans verkauft werden

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Die FIFA bringt eine weitere nordamerikanische Tradition zur Weltmeisterschaft. Von der Halbzeitshow, die 30 Minuten dauern könnte, bis zu den Meisterschaftsringen, die die 30 Spieler jeder Mannschaft erhalten, wenn sie die Weltmeisterschaft gewinnen, "bringen sie eine der bekanntesten amerikanischen Sporttraditionen in den globalen Fußball", sagte die FIFA.

Dies ist das erste Mal, dass der Fußballwettbewerb Meisterschaftsringe im Stil der NBA, NHL oder NFL eingeführt hat, und es ist unklar, ob dies für die übrigen Weltmeisterschaften zur Tradition wird oder nur für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.

Was wir wissen, ist, dass nur 2.206 Ringe hergestellt werden: 30 werden an die Spieler des Siegerteams verteilt, und die übrigen 1996 werden an Fans verkauft. Der Preis ist nicht bekannt, AS schätzt, dass sie, wenn sie zwischen 14 und 18 Karat liegen, und je nach Menge der Edelsteine, etwa 130.000 € wert sein könnten, ähnlich wie die NBA-Meisterringe.

Auf der einen Seite des Rings befindet sich das FIFA-Weltmeisterschaftslogo, auf der anderen Seite wird es angepasst, um die Identität des siegreichen Teams widerzuspiegeln. Jeder Ring wird einzeln nummeriert, individuell angepasst und mit einem eigenen Echtheitszertifikat geliefert.