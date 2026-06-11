Die FIFA verlangt von Haiti eine Änderung der WM-Trikots wegen politischer Konnotationen

HQ

Die FIFA hat die haitianische Nationalmannschaft gezwungen, die Trikots ihrer Spieler nur wenige Tage vor Turnierbeginn zu wechseln (tatsächlich beginnt heute am Donnerstag, wobei Haiti am Sonntag sein erstes Gruppenspiel gegen Schottland bestreitet). Der Grund dafür ist, dass es über der rechten Hüfte Silhouetten zeigte, die die Schlacht von Vertières im Jahr 1803 zeigten, einen Krieg zwischen der französischen Kolonialherrschaft in Saint-Domingue und Frankreich, der mit der Unabhängigkeit Haitis endete. Genauer gesagt der Moment, in dem Revolutionäre das weiße Band der französischen Flagge rissen, um Haitis neue Flagge zu schaffen – ein Moment, der jeden 18. Mai als Tag der haitianischen Flagge gefeiert wird.

Saeta, der Hersteller der Trikots, bestätigte in einer Stellungnahme, dass die FIFA festgestellt habe, dass "bestimmte visuelle Elemente unter den Ausrüstungsvorschriften anders interpretiert werden könnten und letztlich Änderungen am Design gefordert haben", und dass sie mit dem haitianischen Fußballverband zusammenarbeiten, um rechtzeitig neue Trikots für ihr WM-Debüt herzustellen.

Bilder und Hinweise auf das alte Trikot sind von allen FIFA-Webseiten und Online-Shops verschwunden. Saeta sagte, sie seien stolz darauf, zu einem "historischen Moment für den haitianischen Fußball" beigetragen zu haben (erst das zweite Mal, dass das Land sich nach 1976 für eine Weltmeisterschaft qualifiziert) und erklärte außerdem, dass ihr ursprüngliches Design "als Hommage an die Männer und Frauen, die jeden Tag zur Zukunft Haitis beitragen, gedacht sei und nicht als politisches Statement gedacht gewesen sei."