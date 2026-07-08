Die FIFA lehnt Frankreichs Petition ab, Michael Olises Gelbe Karte aufzuheben, er riskiert eine Sperre für das Halbfinale

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Der Fall Folarin Balogun setzte einen Präzedenzfall: Nachdem die FIFA die Sperre des US-Stürmers vor dem WM-Spiel gegen Belgien ohne klare Rechtfertigung aufgehoben hatte, was in der Fußballwelt einen Aufruhr auslöste, haben andere Teams versucht, dasselbe zu tun, um zu sehen, ob auch die FIFA wegsehen wird.

Einer von ihnen ist Frankreich, das einen der herausragenden Spieler des Turniers, Michael Olise, hat, der verwarnt ist: Wenn er morgen am Donnerstag im Spiel gegen Marokko eine Gelbe Karte bekommt, würde er das folgende Halbfinalspiel gegen Spanien oder Belgien verpassen.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps bestätigte, dass die Mannschaft versucht habe, gegen die Gelbe Karte einzufechten, die Olise im vorherigen Spiel gegen Paraguay erhalten hatte: "Es gibt keine Änderung bezüglich Olises Gelb. Wir haben eine Mitteilung von der FIFA erhalten, dass die Warnung für ihn gilt."

Olise war nicht der einzige Spieler, der eine gelbe Karte erhielt: Auch Manu Koné und Bradley Barcola erhielten im Spiel gegen Paraguay Gelbe Karten, was bedeutet, dass einer von ihnen bei einer gelben Karte das mögliche Halbfinale verpasst.

Frankreich spielt am Donnerstag, dem 9. Juli, um 22:00 Uhr MESZ gegen Marokko.