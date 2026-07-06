FIFA hat laut UEFA "eine rote Linie überschritten": "beispiellos, unverständlich und ungerechtfertigt"

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Die UEFA hat vor der Kontroverse um Folarin Balogun nicht geschwiegen, den US-Stürmer, der von der FIFA freigesprochen wurde, obwohl er eine (recht häufige) Spielsperre wegen einer roten Karte im vorherigen Spiel absitzen musste. Berichten zufolge wurde die FIFA vom Weißen Haus unter Druck gesetzt, wobei einige behaupteten, es sei Trump selbst am Telefon mit FIFA-Präsident Gianni Infantino gewesen, die Sanktion gegen ihren Starspieler aufzuheben (was ihnen bessere Optionen für die nächste Runde verschafft).

Die Entscheidung wurde weltweit weit verbreitet kritisiert, insbesondere aus Belgien, den Hauptopfern der Entscheidung, da sie gegen die Vereinigten Staaten spielen, und nun hat die UEFA eine sehr scharfe Erklärung gegen die FIFA veröffentlicht, in der sie sagt, die Entscheidung habe "eine rote Linie überschritten", auch wenn sie sie nicht direkt erwähnen.

Die UEFA erklärt, dass zwar einige Regeln auslegbar sind, Baloguns Sanktion jedoch keine davon war, sondern eine autormatische Suspendierung nach einer roten Karte darstellt, was keine Ermessensoption ist und keine Entscheidung einer zuständigen Stelle erfordert (die FIFA erklärte, es sei ein unabhängiges Gremium gewesen, das die Entscheidung getroffen hat, und bestritt, Druck vom Weißen Haus erhalten zu haben).

"Es ist ein in Vorschriften verankertes Prinzip, das nicht mit Ausnahmen gemacht werden kann, geschweige denn mitten in einem Turnier, in dem mehrere andere Spieler in derselben Situation waren und regelmäßig ihre Sperre abgesessen haben."

Die UEFA erklärte, dass diese Entscheidung bedeutet, dass die Sicherheit der Regeln nicht mehr garantiert ist und dass die Integrität und Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs untergraben werden und zudem einen Präzedenzfall schaffen.

"Fußball ist der beliebteste Sport der Welt, weil er ein schönes Spiel ist und man vertraut, weil er überall mit denselben Regeln gespielt wird. Ein Turnier ist niemals ein reines eigenständiges Turnier und, wenn es sich um das Turnier handelt, hat es die Macht, positive oder negative Auswirkungen auf das gesamte Spiel zu haben. Wir drücken unseren Unglauben über eine so beispiellose, unbegreifliche und ungerechtfertigte Entscheidung aus."