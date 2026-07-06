Die FIFA gewährt Belgien das Recht, gegen die Balogun-Entscheidung Berufung einzulegen, aber es bleibt keine Zeit, die Entscheidung aufzuheben

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Die FIFA hat Belgien das Recht eingeräumt, gegen die Entscheidung Inspruch einzulegen, Folarin Balogun, dem US-Stürmer, in der kommenden WM-Runde der letzten 16 gegen Belgien spielen zu lassen (am Montag, Dienstag, 2:00 Uhr MESZ, 1:00 Uhr BST in europäischer Zeit); allerdings ist es unwahrscheinlich, dass vor dem Anpfiff eine Entscheidung getroffen wird, sodass die Entscheidung, Balogun zu entlasten, nicht aufgehoben wird, was Belgien schaden würde. Ein solcher Einspruch muss vor 5 Uhr PT (14:00 CEST, 13:00 BST) eingereicht werden, genau 12 Stunden vor Beginn des Spiels in Seattle.

The Athletic bestätigte, dass der Königliche Belgische Fußballverband (RBFA) offiziell an die FIFA geschrieben hat, um Berufung einzulegen, was genehmigt wurde, wobei die Belgier erklärten, sie prüften alle möglichen Optionen.

Es wurde berichtet, dass die FIFA die Entscheidung getroffen hat, Balogun spielen zu lassen, nachdem sie unter Druck des Weißen Hauses, sogar von Donald Trump selbst, gestoßen war.

Die UEFA hat gerade eine Erklärung abgegeben, in der sie mitteilte, dass die Entscheidung eine rote Linie überschritten habe, da der US-Spieler eine automatische Sperre für ein Spiel wegen einer roten Karte erhielt – eine gängige Sanktion, die jedoch nicht auslegbar ist. In ihrer eigenen Erklärung erklärte die RBFA, dass die FIFA gegen ihre eigenen Artikel verstoße, die klar festlegten, dass Entscheidungen über die rote Karte endgültig seien und die Sperren weder Einspruch noch Auslegung unterliegen.