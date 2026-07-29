Die FIFA leitet ein Disziplinarverfahren gegen den argentinischen Fußballverband, einige argentinische Spieler und einen spanischen Spieler ein

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Über eine Woche nach Ende der Weltmeisterschaft hat das FIFA-Disziplinarkomitee ein Verfahren gegen den argentinischen Fußballverband (AFA) eingeleitet, wegen der Vorfälle im Finale gegen Spanien im MetLife Stadium in New Jersey. Insbesondere auf die Angriffe der Spieler Nahuel Molina, Thiago Almada und Leandro Paredes sowie von Assistenztrainer Roberto Ayala. Der spanische Spieler Gavi wird laut EFE ebenfalls wegen unsportlichen Verhaltens untersucht.

Molina wird wegen zweier Aggressionsvorwürfe untersucht, einer begangen und einer versucht, sowie eines wegen unsportlichen Verhaltens. Paredes wird wegen drei Anklagen wegen Aggression untersucht: Almada wegen unsportlichen Verhaltens und Ayala wegen Körperverletzung. Im Fall Spaniens wird auch Gavi wegen unsportlichen Verhaltens untersucht.

Schließlich wird die AFA als Ganzes wegen Verstößen gegen Artikel 13 oder "Nutzung eines Sportereignisses zur Durchführung von Vorführungen anderer Art als sportlicher" untersucht, wobei sie sich auf das Banner "the Falklands are argentine" bezieht, das die Spieler nach ihrem Halbfinalsieg gegen England zeigten.

Der argentinische Verband wird zudem wegen unangemessenen Verhaltens, Diskriminierung und rassistischer Aggressionen sowie der Ordnung und Sicherheit der Spiele untersucht, insbesondere "diskriminierende Gesänge und Gesten, Verzögerungen beim Spielbeginn, Nichteinhaltung von Spiel- und Sicherheitsprotokollen, das Zeigen unangemessener Botschaften durch Team und Zuschauer sowie das Werfen von Gegenständen durch Zuschauer in mehreren Spielen der argentinischen Nationalmannschaft".