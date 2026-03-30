Die FIA bestätigt die Überprüfung der Energiemanagementregeln in der Formel 1 nach Oliver Bearmans Unfall erneut

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Der Große Preis von Japan hatte einen schweren Unfall, als Oliver Bearman die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Leitplanken krachte. Glücklicherweise blieb er unverletzt, doch der Unfall ließ ernsthafte Zweifel an den aktuellen Formel-1-Regeln auf: die Geschwindigkeitsunterschiede beim Laden der Batterie und beim Einsatz von elektrischer Energie, was zu mehr Überholmanövern im Rennen führte, aber die Fahrer beunruhigte, da dies Unfälle verursachen kann.

Carlos Sainz sagte zum Beispiel, dass sie FIA und F1 gewarnt hätten, dass solche Unfälle passieren könnten, und tatsächlich war Sainz einer der lautstärksten Fahrer, als die Saison begann, über die potenziellen Gefahren dieser neuen, energieorientierten Fahrweise zu sprechen.

Stunden nach dem Großen Preis von Japan am Sonntag veröffentlichte die FIA eine Erklärung, in der sie daran erinnerte, dass Sicherheit ihre Priorität habe und im April Treffen abhalten werden, um die aktuelle Situation zu überprüfen und mögliche Anpassungen im Energiemanagement zu prüfen, erklärte jedoch, dass Spekulationen über die Art der möglichen Änderungen "verfrüht" seien.

"Seit ihrer Einführung sind die Vorschriften für 2026 Gegenstand laufender Diskussionen zwischen der FIA, den Teams, den Herstellern der Antriebseinheiten, Fahrern und FOM. Diese Vorschriften enthalten von Natur aus eine Reihe verstellbarer Parameter, insbesondere im Zusammenhang mit dem Energiemanagement, die eine Optimierung auf Basis von realen Daten ermöglichen.

Es war die konsequente Haltung aller Beteiligten, dass nach der Eröffnungsphase der Saison eine strukturierte Überprüfung stattfinden würde, um ausreichende Daten zu sammeln und zu analysieren. Daher sind im April mehrere Sitzungen angesetzt, um die Anwendung der neuen Vorschriften zu bewerten und zu klären, ob Verbesserungen erforderlich sind.

Mögliche Anpassungen, insbesondere solche, die sich auf das Energiemanagement beziehen, erfordern sorgfältige Simulation und detaillierte Analyse. Die FIA wird weiterhin eng und konstruktiv mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um das bestmögliche Ergebnis für den Sport sicherzustellen, und Sicherheit wird stets ein Kernelement der FIA-Mission bleiben. In diesem Stadium wäre jede Spekulation über die Art möglicher Veränderungen verfrüht. Weitere Updates werden zu gegebener Zeit mitgeteilt."