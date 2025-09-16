Die Feierlichkeiten zum Warhammer Day beginnen früh mit der Enthüllung neuer Miniaturen

HQ

Der Warhammer Day kommt offiziell erst im Oktober, aber Games Workshop hat bereits eine Gedenkminiatur für den besonderen Tag enthüllt und eine weitere Mini, die ihr kaufen könnt, aber nicht auf die Feierlichkeiten beschränkt sein werdet.

Es scheint, als würde das Chaos dieses Jahr seinen Anspruch auf den Warhammer Day geltend machen, denn die Gedenkminiatur ist Urkhan der Dunkle Wächter. Urkhan, ein erhabener Held des Chaos, sieht so tödlich aus, wie man es sich vorstellen kann, und sein Umhang peitscht im Wind, während er dich mit seinem leblosen Blick anstarrt. Ein Anführer, der in der Lage ist, deine Horde in die Schlacht zu führen oder an der Seite anderer Chaos-Champions zu stehen.

Am selben Tag wird eine neue Captain-Miniatur der Space Marines von Warhammer in die düstere Zukunft reisen, um gegen die Armeen des Chaos, Xenos und alle anderen zu kämpfen, die einen Vorgeschmack auf seinen mächtigen Donnerhammer haben wollen. Dieser Kapitän ist mit einem Jump-Pack und einem Schild ausgestattet und kann auch ein paar Waffen führen.

Im Gegensatz zu Urkhan ist der Captain auch nach dem Warhammer Day in den Läden zu finden, da er sich der regulären Space Marine-Reihe anschließt. Beide Minis können bereits vorab vorbestellt werden, sind aber nächsten Monat am Warhammer Day im Handel zu finden.

