Die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon beginnen

2026 ist ein ganz besonderes Jahr für die Welt der Videospiele. Wir haben mehrere Jubiläen geliebter Franchises: das 30-jährige Jubiläum von Resident Evil, das 40-jährige Jubiläum von Super Mario Bros. und The Legend of Zelda, das 25-jährige Jubiläum von Ace Attorney und unter vielen anderen das 30-jährige Jubiläum von Pokémon.

Dank des während des Super Bowl ausgestrahlten Werbespots haben die Feierlichkeiten offiziell begonnen. Im Werbespot sehen wir verschiedene Prominente wie Lady Gaga, Lamine Yamal und Young Miko über ihre Lieblings-Pokémon sprechen, was auch zu einem der Slogans dieses Jubiläums führt: "Was ist dein Lieblingspokémon?"

In Pokémon Go geht dieses Konzept noch einen Schritt weiter, indem es uns erlaubt, ein Selfie mit unseren Lieblings-Pokémon zu machen, aus mehr als 1.000 Pokémon, die mit dem Hashtag #Pokemon30 geteilt werden können. Kenji Okubo, Präsident von The Pokémon Company International, ergänzt über diese Feier: "Wir bereiten ein Jahr voller Feierlichkeiten vor und möchten den Fans auf der ganzen Welt danken, dass sie Teil dieser vielfältigen, generationenübergreifenden Gemeinschaft sind. Wir können es kaum erwarten, dass du überrascht wirst und genießt, was wir in den kommenden Monaten bereithalten."

Als ob das nicht genug wäre, wurden Pokémon Day Out und Pokémon Night Out angekündigt. Leider handelt es sich dabei nicht um neue Pokémon-Ausgaben, sondern um eine Reihe von Events, die sich auf familienfreundlichere Aktivitäten für alle Zielgruppen (Tag) und andere Events für Hardcore, lebenslange Pokémon-Fans (Nacht) konzentrieren.

Was hältst du von diesem Anfang zum 30. Jubiläum der Taschenkreaturen? Oh, und am wichtigsten: Was ist dein Favorit?