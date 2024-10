Die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum von World of Warcraft beginnen am 22. Oktober Pünktlich zum Start von Staffel 1 von The War Within.

HQ Obwohl das 20-jährige Jubiläum von World of Warcraft erst am 23. November gefeiert wird, hat Blizzard die Festlichkeiten auf den 22. Oktober vorgezogen. An diesem Tag startet nach den planmäßigen Wartungsarbeiten auch Saison 1 der neuesten Erweiterung, The War Within, und das Spiel wird auf Version 11.0.5 aktualisiert. Diese Version bringt Updates zur Klassenbalance, neue Quests und erweitert die Dracthyr um sechs neue Klassen, darunter Schurke, Magier und Priester. Wir feiern das 20-jährige Jubiläum von WoW. Wir werden auf einige besondere Quests zugreifen können, um die zwei Jahrzehnte des Spiels zu feiern, mit Quests und Beute, die an die Reise des Spiels erinnern. Neue klassische Band: Deepest Depths of Blackrock Dieser Dungeon aus der klassischen Ära wurde zu einer 8-Boss-Gang für 10-15 Spieler umgestaltet, die auf den Schwierigkeitsgraden Gangfinder, Normal und Heroisch verfügbar sein wird. New Time Walk: Dungeons aus der klassischen Ära Es wird mehrere klassische Dungeons im Dungeonfinder geben, die nach dem Jubiläumsevent Teil der Time Walk-Rotation werden.

Death Mines (klassische und originale Version)



Das Massaker (Ost- und Westflügel)



Stratholme (lebende und untote Flügel)

Neue Weltbosse Weitere Gang-Bosse kehren zurück (mit aktualisierten Belohnungen), zusätzlich zu den Jubiläums-Gang-Bossen der anderen Jahre:

Sha des Zorns (Mists of Pandaria).



Archavon der Steinwächter (Zorn des Lichkönigs)

Legendäre Belohnungen

Neue klassische Reittiere, Haustiere und Verwandlungssets werden verfügbar sein und können durch eine neue Währung erhalten werden: Bronze-Festmarken.



Darüber hinaus könnt ihr moderne, aktualisierte Versionen von Stufe-2-Rüstungssets mit den oben genannten Marken kaufen. Diese Sets werden für alle Klassen verfügbar sein, da wir neue Rüstungen für diejenigen entwickelt haben, die in der klassischen Ära, als das Stufe-2-Rüstungsset zum ersten Mal erschien, nicht verfügbar waren.

Feiert ihr das Jubiläum von WoW mit der Erkundung von Azeroth?