Die FDA genehmigt Yeztugo als erste Behandlung mit nahezu 100-prozentigem Schutz vor HIV

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Obwohl HIV nicht automatisch so gefährlich ist wie in den 1980er und 1990er Jahren, ist es immer noch ein sehr gefährliches Virus, wenn es unbehandelt bleibt. Glücklicherweise macht die Forschung Fortschritte, und Refractor berichtet nun, dass das Medikament Yeztugo (Lenacapavir) von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen wurde.

Sie wird als die erste Behandlung beschrieben, die nahezu 100 Prozent Schutz gegen HIV bietet, und alles, was sie benötigt, sind zwei jährliche Injektionen. Gilead Sciences CEO Daniel O'Day kommentiert:

"Dies ist ein historischer Tag im jahrzehntelangen Kampf gegen HIV. Yeztugo ist einer der wichtigsten wissenschaftlichen Durchbrüche unserer Zeit und bietet eine sehr reale Chance, die HIV-Epidemie zu beenden."

Das Unternehmen möchte diesen Durchbruch nun möglichst vielen Menschen zugänglich machen, auch in ärmeren Ländern.