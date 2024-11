Die faszinierende Geschichte hinter der Liverpooler Hymne "You'll Never Walk Alone"

HQ

You'll Never Walk Alone ist die Liverpooler Hymne. Es wird jeden Spieltag in Anfield von Tausenden von Fans gesungen und lässt jeden Gegner einen Schauer über den Rücken laufen. Doch ursprünglich hatte Liverpools legendäre Hymne nichts mit Fußball zu tun.

Obwohl es hauptsächlich mit den "Reds" in Verbindung gebracht wird, haben auch andere Teams auf der ganzen Welt das Lied als Hymne übernommen. Dazu gehören Klubs wie Celtic aus Schottland, Borussia Dortmund aus Deutschland, FC Twente aus den Niederlanden, Genua aus Italien, FC Tokio, Lugo aus Spanien oder ARIS aus Griechenland.

Das Lied wurde ursprünglich von den amerikanischen Komponisten und Textern Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II für das Broadway-Musical Carousel aus dem Jahr 1945 geschrieben. Es hat im Laufe der Jahrzehnte viele verschiedene Versionen erhalten, aber die berühmteste war von Gerry and the Pacemakers, einer Band aus Liverpool (die vor den Beatles geboren wurde), die 1963 veröffentlicht wurde.

Das Lied erreichte die Spitze der Charts und wurde regelmäßig vor jedem Spiel in Anfield gespielt, wie es auch bei anderen populären Liedern der Fall war. Aber "You'll Never Walk Alone" blieb hängen und wurde zur offiziellen Hymne des FC Liverpool.

Manchmal trifft sich Liverpool mit anderen Mannschaften, die ebenfalls die Version von Gerry Marsden als Hymne verwenden. Bei einem Spiel zwischen Liverpool und Celtic im Jahr 2003 sang Gerry das Lied live vor dem gesamten Publikum.

Die unvergesslichen Momente You'll Never Walk Alone wurde von Fans beider Seiten gesungen

Der kraftvolle und ermutigende Text verleiht dem Lied, das manchmal unter besonderen Umständen gespielt wird, eine besondere Bedeutung. Am 12. März 2004, einen Tag nach den tragischen Bombenanschlägen in Madrid, spielte Celtic gegen den FC Barcelona, und die Hymne wurde zu Ehren der Opfer gesungen.

Im März 2016 wurde es vom ganzen Dortmunder Stadion gesungen, auch vom Rivalen Mainz 05, nachdem ein Dortmunder Fan im Stadion an einem Herzinfarkt gestorben war. Und im Jahr 2023 spielte Real Madrid es im Bernabéu als Zeichen des Respekts, nachdem Liverpool im vorherigen Spiel Amancio Amaro, einer gerade verstorbenen Legende von Real Madrid, Tribut gezollt hatte.

Obwohl You'll Never Walk Alone mit Liverpool oder Fußball im Allgemeinen in Verbindung gebracht wird, wurde es auch in anderen Zusammenhängen verwendet, wie z. B. während der COVID-19-Pandemie, als es als Hymne für Ärzte und Krankenhausmitarbeiter übernommen wurde.