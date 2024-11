Die Farrelly Bros. könnten für einen weiteren Dummkopf und Dümmer zurückkehren

HQ

Wenn Sie auf mehr Dumb and Dumber gehofft haben, gibt es einige gute Nachrichten über die mögliche Zukunft der Filmreihe. Die Schöpfer und Autoren Peter und Bobby Farrelly haben sich kürzlich mit Variety zusammengesetzt, um über ihren kommenden Weihnachtsfilm Dear Santa zu sprechen, wobei sie auch ein wenig darüber sprachen, ob Dumb and Dumber irgendwann wieder zurückkehren könnte.

Peter Farrelly begann damit, zu verraten, dass er immer noch Witze aufschreibt, die inDumb and Dumber einem Film verwendet werden könnten, bevor er erklärte: "Ich führe eine Liste, weil ich mir leicht vorstellen könnte, dass wir eines Tages ein weiteres "Dumm und Dümmer" machen."

Bobby Farrelly fuhr dann fort, indem er hinzufügte: "Wir haben es zum 20-jährigen Jubiläum gemacht, und jetzt sind wir beim 30-jährigen Jubiläum. Also, in 10 Jahren... Es macht so viel Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten. Wenn wir alle immer noch herumkicken, würde ich das gerne tun."

Bobby ergänzte mit den Worten: "Wir lieben diese Charaktere so sehr, dass wir, wenn wir jemals einen Weg finden würden, sie zurückzubringen und eine Geschichte mit diesen Charakteren neu zu erzählen, bereit wären, weil wir die Charaktere lieben. Wenn wir nicht leidenschaftlich in diese Charaktere verliebt wären, würden wir keine Fortsetzung machen wollen."

Die große Frage ist, ob die Farrelly Bros. versuchen würden, sich wieder mit der Originalbesetzung zu vereinen, wie es im Film von 2014 der Fall war, da dies zweifellos eine größere Herausforderung wäre, da Jim Carrey nur in einem Bruchteil der Filme auftaucht, in denen er heutzutage auftrat.