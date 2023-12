Die Farbe Lila hat den größten Weihnachtsstart an den US-Kinokassen seit 2009

HQ

Das Coming-of-Age-Musikdrama "Die Farbe Lila" hat am ersten Weihnachtsfeiertag an den US-Kinokassen mit 18 Millionen US-Dollar in 3.152 Kinos geglänzt. Damit ist es die größte Eröffnung am Weihnachtstag seit 2009 und die zweitgrößte Eröffnung am Weihnachtstag aller Zeiten.

Die Farbe Lila schaffte dieses Kunststück, obwohl sie gegen zwei Newcomer antrat: das Renndrama Ferrari und George Clooneys The Boys in the Boat.

Der zweite Platz am ersten Weihnachtsfeiertag ging an Aquaman and the Lost Kingdom, die 10,5 Millionen US-Dollar aus 3.706 Veranstaltungsorten einbrachten, und der dritte Platz ging an Wonka, die 10,3 Millionen US-Dollar aus 4.213 Veranstaltungsorten einspielten.

Danke, Abwechslung.