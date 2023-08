Die Fantastischen Vier haben vielleicht ihre Sue und Johnny Storm gefunden

Autoren- und Schauspielerstreiks haben die Produktionen zwar vorerst auf Eis gelegt, aber das hat Marvel anscheinend nicht davon abgehalten, die Hälfte seines Superheldenteams für den kommenden Fantastic Four-Film zu finden.

Laut der neuesten Folge von The Hot Mic mit Jeff Sneider und John Rocha wird Vanessa Kirby die Rolle der Sue Storm spielen und Joseph Quinn wird ihren Bruder Johnny Storm spielen. Sie werden Kirby wahrscheinlich für ihre jüngste Arbeit an Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One kennen, und Quinn hat sich als Eddie Munson in Stranger Things einen großen Namen gemacht.

Bisher wurde noch nichts bestätigt, und bis es soweit ist, empfehlen wir, diese Informationen mit Vorsicht zu genießen. Aktuell wird auch gemunkelt, dass Marvel einen " dicken weißen Kerl" sucht, um The Thing zu spielen. Darüber hinaus wird angenommen, dass Galactus der Hauptbösewicht des Films sein wird.

Frühere Fan-Casts hatten Margot Robbie als Sue Storm und Paul Mescal oder Jack Quaid als Johnny, aber es scheint, dass keiner dieser Träume für die Fans wahr werden wird.

Was halten Sie von diesen möglichen Castings?