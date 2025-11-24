Die Fantastic Four stranden in einem neuen Comic-Crossover auf The Planet of the Apes

HQ

The Fantastic Four sind im Umgang mit mächtigen und intelligenten Affen keine Schwächlinge, denn im Laufe der Jahre sind sie regelmäßig Red Ghost und seine Superaffen begegnet. Aber die nächste Herausforderung für Marvel s First Family wird von ganz anderem Niveau und Standard sein, denn bei einem Crossover-Event finden sich die Fantastic Four auf The Planet of the Apes fest.

Ja, ein neuer Crossover-Comic wurde enthüllt, in dem Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm und Johnny Storm in einem Land gefangen sind, das von intelligenten Affen bewohnt wird. Auf diesem unerwarteten Abenteuer können wir erwarten, dass das Team berühmte Charaktere wie Cornelius, Zira, Ursus und Dr. Zaius (es gibt keine Spur von Caesar, da dies eine viel spätere Ära von The Planet of the Apes ist und nicht das Ursprungsgeschichten-ähnliche Kapitel), während sie nach Ape City für das, was als Battle Royale gilt, aufbrechen.

Die Zusammenfassung der Comic-Gliederungen: "Marvels Erste Familie findet sich auf dem Planeten der Affen gestrandet! Erleben Sie Geschichte, als sich die Fantastic Four zum allerersten Mal mit Cornelius, Zira, Ursus – und natürlich Dr. Zaius – begegnen! Aber sie werden nicht allein gehen! Bekannte Gegner aus dem Marvel-Universum haben es auf Ape City abgesehen, was die Bühne für ein Battle Royale bereitet, das die Fans so schnell nicht vergessen werden!"

Das Comic-Crossover wurde von Josh Trujillo von What If... Galactus? geschrieben, mit Zeichnungen von Andrea di Vito von Emma Frost: The White Queen. Es kommt am 4. Februar (F4, ha!) in den Verkauf und das Cover sieht man unten.

