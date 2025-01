Die Fantastic Four kehren im Marvel Rivals Trailer zurück

HQ

Die mit Spannung erwartete Staffel 1 von Marvel Rivals steht vor der Tür, mit der Veröffentlichung eines neuen Trailers, der die Rückkehr der Fantastic Four ankündigt. Saison 1 mit dem Titel "Eternal Night Falls" beginnt diesen Freitag und die Spieler können das legendäre Heldenteam freischalten. Neben den Fantastic Four treten die Spieler auch gegen einen furchterregenden Bösewicht an, Dracula, der in New York Chaos anrichtet.

Der Trailer bereitet die Bühne für ein düsteres und gefährliches Abenteuer. Als Doctor Strange in der verstrickten Astralebene gefangen ist, beginnt sich die mystische Welt zu entwirren. Dracula tut sich mit Doctor Doom zusammen und bewirkt, dass der Mond seine Umlaufbahn ändert und die Stadt in einen Zustand ewiger Nacht stürzt. Während die vampirischen Mächte aufsteigen, liegt es an den Fantastic Four und anderen Marvel-Ikonen, ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten und magischen Fähigkeiten einzusetzen, um die Welt vor einer unaufhaltsamen Dunkelheit zu retten.

Wirst du dich dem Kampf anschließen, um die ewige Nacht zu brechen?