Die Fans von Novak Djokovic geraten in Panik wegen des Rückzugs von den Vorbereitungen Tage vor Wimbledon

HQ

Die Wimbledon-Auslosung findet diesen Freitag für den Grand Slam statt, der offiziell von Montag, dem 29. Juni bis zum 12. Juli stattfindet. Jannik Sinner wird erneut als Favorit erwartet, wenn er die körperlichen Probleme aus Roland Garros überwindet, Carlos Alcaraz wird wegen seiner Handgelenksverletzung nicht dabei sein, Alexander Zverev wird nach seinem ersten Grand Slam, gefolgt von einer Diabetes-Angst, anwesend sein.

Und was ist mit Novak Djokovic? Der 39-jährige Serbi, der siebenmal Wimbledon gewann, wird voraussichtlich anwesend sein, und er hat seine Einsätze reduziert (seit seiner Niederlage in der dritten Runde gegen Joao Fonseca am 29. Mai bei den French Open nicht mehr gespielt), aber sein Rückzug vom Giorgio Armani Tennis Classic, einem Freundschaftsspiel, an dem er am Mittwoch gegen Karen Khachanov teilnehmen sollte, hat bei den Fans Alarm ausgelöst (Martin Damm Jr. ersetzte ihn in letzter Minute).

Der Serbi, der nun auf Platz acht der Welt steht, nannte keinen Grund, das Turnier zu verpassen, wurde aber heute, Donnerstag, beim Training mit Sinner gesehen, was bedeuten sollte, dass alles in Ordnung ist, und Djokovic wollte einfach kein Risiko eingehen, ein Spiel zu spielen und das Training zu verpassen.

Einige Fans geraten in Panik, aber da die Auslosung am Freitag, den 26. Juni, stattfindet, wird es nicht mehr lange dauern, bis Djokovics Teilnahme am Turnier bestätigt ist...