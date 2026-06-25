Die Fans von Atlético de Madrid stimmen 17 Legenden in einen neuen Walk of Legends auf.

HQ

Die Mitglieder von Atlético de Madrid durften entscheiden, welche Spieler einen Platz in einem neuen "Walk of Legends" im Metropolitano-Stadion erhalten sollten. Ursprünglich bot das Metropolitano Stadium einen Walk of Legends, bei dem jeder Spieler, der über 100 Spiele die rot-weißen Farben verteidigte, einbezogen wurde.

Das führte zu Kontroversen, da es Spieler einschloss, die vielleicht genug gespielt hatten, aber keine großen Spuren hinterließen, während andere trotz weniger Spielzeit bei Atleti ausgeschlossen wurden. Die Plakette von Thibaut Courtois wurde sogar von den Fans abgerissen, als der belgische Torwart, der nun bei Real Madrid spielt, in einem Interview 2022 sagte, er sei nun "auf der richtigen Seite der Geschichte".

Der Club hat beschlossen, die Tafeln zu entfernen und einen neuen Walk of Legends mit einer reduzierten Anzahl von 18 Tafeln zu schaffen; letztes Weihnachten fand eine Abstimmung statt, bei der 47.095 Mitglieder teilnahmen.

Die 18 emblematischsten Spieler in der Geschichte von Atlético de Madrid, darunter Griezmann

Das Kriterium war, aus einem Pool von 200 Spielern die wichtigsten Spieler in der Vereinsgeschichte auszuwählen, ohne aktive Spieler, und dies waren die Ergebnisse in der Reihenfolge der Stimmen:



Fernando Torres

Luis Aragonés

Futre

Simeone

Gabi

Adelardo

Escudero

Ben Barek

Godín

Gárate

Halsband

Kiko

Pantic

Forlán

Aparicio

Arteche

Falcao



Zusätzlich wird ein Platz für Antoine Griezmann reserviert, der zum Zeitpunkt der Abstimmung aktiv war, den Verein jedoch am Ende dieser Saison verließ und zu Orlando City wechselte. Das Sozialkomitee stimmte einstimmig dafür, auch für den französischen Spieler einen Platz zu reservieren.