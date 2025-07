Die Fans sind wütend: Ghost of Yōtei ist nur ein verkleideter Tsushima

HQ

Eines der am meisten erwarteten PlayStation-Spiele des Jahres ist der Nachfolger des von der Kritik gefeierten Ghost of Tsushima. Aber nach der Gameplay-Enthüllung in dieser Woche sind die Fans besorgt und ehrlich gesagt enttäuscht. Ein großer Teil der Community hat das Gefühl, dass das Spiel wie ein einfacher Reskin aussieht. Gleiche Grafik, gleiche Ästhetik, gleiches Gameplay, nur mit einem neuen Protagonisten und einem frischen Setting.

"Nichts für ungut, aber Sony sollte aufhören, mit ihren Fortsetzungen auf Nummer sicher zu gehen. Das ist fast eine reine Kopie von GOT."

"Die Grafik sieht im Vergleich zu anderen PS5-Spielen aus dem Jahr 2025 nicht besonders beeindruckend aus."

"Ich war nicht beeindruckt. Sieht aus wie ein GoT-Reskin. Ich habe es nicht genug weiterentwickelt."

Kurz gesagt, die Leute vergleichen Yōtei mit einem glorifizierten DLC und beschuldigen Sucker Punch, auf Nummer sicher zu gehen. Angst, sich mit einer Erfolgsformel herumzuschlagen. Und das, obwohl das Studio immer wieder versprochen hatte, dass Yōtei etwas Neues auf den Tisch bringen würde.

Allerdings haben ähnliche Sequel-Strategien schon früher funktioniert. Spiele wie Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarök und Spider-Man 2 haben das Rad auch nicht neu erfunden, wurden aber größtenteils gut aufgenommen. Die Fans weisen aber auch darauf hin, dass Death Stranding 2 eine "richtig gemachte Fortsetzung" ist, ein Spiel, das es wagt, sich radikal anders als sein Vorgänger anzufühlen.

Also, was denkst du? Geht Ghost of Yōtei nur auf Nummer sicher – oder ist die Kritik übertrieben?