Die Fans sind verblüfft, als LeBron James für Philadelphia spielen wird, aber nicht dort wohnen wird; wird in New York bleiben

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LeBron James kündigte seinen überraschenden Wechsel zu den Philadelphia 76ers für zwei Saisons an, auf einem 8-Millionen-Dollar-Vertrag, verlässt die Los Angeles Lakers und verpflichtet sich, noch zwei weitere Jahre zu spielen, und sagte, er habe die 76ers gewählt, ein Team, das seit 43 Jahren keine NBA-Meisterschaft gewonnen hat, ein potenziell siegreiches Team mit Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid und Tyrese Maxey.

Doch ein Detail ist ans Licht gekommen, das Philadelphia-Reporter und Fans wütend macht: James wird laut ESPN-Reporter Brian Windhorst nicht in Philadelphia leben, sondern stattdessen in New York City, der sagte, James werde jeden Tag mit dem Hubschrauber pendeln.

"Wir haben noch nie einen Spieler gesehen, der Folgendes gesagt hat: 'Mir ist Geld egal, mir ist meine Familie egal.' Er scheint sich nicht einmal wirklich für die Stadt zu interessieren, weil es nicht so aussieht, als würde er dauerhaft in Philadelphia leben", sagte Windhorst. "Es sieht so aus, als würde er zumindest teilweise in New York leben. Ich weiß nicht einmal, wie ich das formulieren soll, denn es ist wirklich, wirklich unglaublich", während Dave Portnoy von Bartstoll Sports sagte: "Das ist der größte Spucke ins Gesicht einer Stadt, die ich je gesehen habe".

Fox29 sammelte einige starke Meinungen von Einheimischen in Phiadelphia, die diese Situation nicht mögen. "Ich denke, wenn du für Philly spielen willst... man muss in Philly leben", sagte ein Fan, und sogar ein Immobilienmakler sagte, dass Philadelphia immer noch viele Luxushäuser hat und "eine Feinschmeckerstadt" sei.

Andere Fans hingegen waren aufgeschlossener. "Es ist ein bisschen seltsam, aber er ist LeBron, also kann er in meinen Augen alles machen... solange er gewinnt, ist es für mich in Ordnung."