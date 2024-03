Die Fallout-TV-Serie ist angeblich "fast wie Fallout 5"

HQ

In einem kürzlichen Interview mit Total Film verriet der Showrunner der ursprünglichen Fallout-Serie von Amazon Prime, dass die Serie "fast wie Fallout 5" sei.

Nolan sagte dem Magazin: "Jedes der [Fallout]-Spiele ist eine eigenständige Geschichte - eine andere Stadt, ein anderer Protagonist - innerhalb derselben Mythologie. Unsere Serie steht im Verhältnis zu den Spielen, so wie die Spiele im Verhältnis zueinander stehen. Es ist fast so, als wären wir Fallout 5. Ich will nicht anmaßend klingen, aber es ist nur eine nicht-interaktive Version davon, oder?"

Nolan merkte außerdem an, dass die Arbeit an Fallout seiner Arbeit an The Dark Knight und The Dark Knight Rises ähnelte, da sie ihm viel kreative Freiheit bot.

"Fallout ist in meiner Karriere am nächsten an der Arbeit, die wir bei der Adaption von Batman geleistet haben, wo es so viel Storytelling im Batman-Universum gibt, dass es keine kanonische Version davon gibt, also kann man seine eigene erfinden", sagte er.