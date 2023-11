Die Fallout-Serie ist kanonisch und wird uns eine Vault Boy-Hintergrundgeschichte geben

HQ

Amazons Fallout-Serie startet im April nächsten Jahres, aber auch wenn es noch ein paar Monate bis zum Start sind, haben wir bereits einen ersten Blick auf die Serie werfen können. Zuvor berichteten wir über die ersten Bilder von Vanity Fair, aber jetzt haben wir zusätzliche Informationen von Todd Howard selbst.

Howard, der als ausführender Produzent an der Serie beteiligt ist, sprach ein wenig darüber, wie die Showrunner den Geist der Spiele eingefangen haben. "Wir hatten viele Gespräche über den Stil des Humors, das Ausmaß der Gewalt, den Stil der Gewalt", sagte er. "Schauen Sie, Fallout kann sehr dramatisch und düster und postapokalyptisch sein, aber Sie müssen ein kleines Augenzwinkern einflechten... Ich denke, sie haben diese Nadel in der TV-Show wirklich gut eingefädelt."

Für Fans der Spiele wird es mit der Fallout-Show sogar einige neue Hintergrundgeschichten geben, in die sie eintauchen können. Insbesondere die Ikonografie des Vault Boy bekommt ihre eigene Hintergrundgeschichte. "Das war etwas, das sie sich ausgedacht haben, das einfach sehr clever ist." Das erzählte Howard Vanity Fair.

"Wir betrachten das, was in der Serie passiert, als Kanon", fuhr er fort. "Das ist das Tolle, wenn jemand anderes deine Arbeit anschaut und sie dann in irgendeiner Weise übersetzt."

Es scheint, dass Todd Howard sogar neidisch auf einige der Entscheidungen ist, die die Showrunner getroffen haben. "Ich dachte mir: 'Ah, warum haben wir das nicht gemacht?' "

Freust du dich auf die Fallout-Show?